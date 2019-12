Roma, il Natale torna ad accendersi in piazza Navona: riaperto il mercatino

Roma – “La Festa della Befana riapre. All’esito della verifica delle autorità competenti la Festa della Befana può avere inizio. E l’occasione per gli operatori di fare una festa degna della lunga tradizione che la accompagna. Continueremo a vigilare sullo svolgimento nell’interesse dei cittadini”. Così su Facebook il presidente della commissione capitolina commercio Andrea Coia.

Nei giorni scorsi, a causa di violazioni rispetto al piano di sicurezza hanno portato alla temporanea chiusura della manifestazione natalizia di piazza Navona da parte degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale con relativo sequestro dei banchi. Denunciato il responsabile tecnico che ne aveva certificato la regolarità. Dieci su trentadue i banchi sui quali sono stati riscontrati diversi illeciti.

In particolare gli oltre cento vigili hanno constatato il mancato rispetto della normativa europea sull’omologazione di 600 giocattoli, senza il marchio CE e messi sotto sequestro, utilizzati come premi in alcuni banchi di spettacolo viaggiante.

La giostra al centro della piazza, è risultata priva del certificato di prevenzione incendi e degli estintori, per cui si è proceduto a denunciare la titolare, una italiana di 55 anni. In totale sono state elevate circa 30mila euro di sanzioni.

