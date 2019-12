Scuola, concorsi per docenti delle superiori: i bandi a inizio febbraio per 48 mila posti

Scuola – Si parla anche di reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria superiore tra i punti stabiliti nell’accordo di conciliazione stipulato lo scorso 19 dicembre tra sindacati firmatari di contratto e ministro dell’istruzione.

Durante l’incontro sono stati assunti dal ministro precisi impegni circa il calendario di organizzazione delle nuove procedure concorsuali con un tavolo specifico già al rientro delle vacanze, come riporta Tuttoscuola, insieme a quello sui percorsi di abilitazione.

Nel verbale di conciliazione si parla di tavoli politici, termine che ha suscitato la soddisfazione di tutte le sigle firmatarie di contratto, come se non sapessero che sia per legge che per opportunità politica le parti sociali sarebbero state comunque chiamate a esprimere il proprio parere sugli atti da approvare.

Lo stesso concetto vale per gli altri tavoli politici che partiranno a gennaio, in raccordo col negoziato presso la Presidenza del Consiglio, per il rinnovo del CCNL di comparto, con diverse questioni oggetto del confronto: rinnovo del CCNL, contrasto alla precarietà, nuovo sistema per le abilitazioni, passaggio dei facenti funzioni nel ruolo dei DSGA, soluzioni per completare la stabilizzazione dei precari in Enti di Ricerca, Università ed AFAM.

Sempre entro il mese di gennaio si attiveranno i tavoli specifici di settore per Scuola, Università ed AFAM, Ricerca. Nel verbale si fa inoltre preciso riferimento alla necessità di consolidare il carattere unitario e nazionale del sistema d’istruzione, tema già avocato dal ministro Boccia nella sua relazione in Parlamento.