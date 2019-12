Terracina, Corrado Cicerone nominato consigliere del Sindaco

Terracina – Nuovo ingresso nella Segreteria Particolare del sindaco facente funzioni di Terracina Roberta Tintari: si tratta del Generale dell’Aeronautica Militare Corrado Cicerone che assume l’incarico di Consigliere per gli Affari Generali del sindaco.

Il responsabile dell’Amministrazione Comunale terracinese ha approfittato di una legge che consente alle amministrazioni statali e territoriali di assumere a tempo determinato i militari ausiliari, quelli cioè che abbiano cessato il servizio attivo, ma non sono ancora in pensione, senza alcun aggravio per le casse comunali perché il loro stipendio è corrisposto dalla Forza Armata di appartenenza.

Il generale Cicerone, residente a Terracina, vanta una lunga esperienza all’interno dell’Aeronautica con una prestigiosa serie di comandi e responsabilità: Comandante delle Operazione Aeree UNIFIL in Libano, Capo dell’Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore, Capo dell’Ufficio del Direttore nella Direzione per l’impiego del Personale Militare dell’Aeronautica, Capo Sala Situazioni dello Stato Maggiore, Rappresentante della Difesa in seno al Gruppo di lavoro per la stesura delle procedure nazionali di trasporto di pazienti in alto biocontenimento, ha operato in Kosovo, a Sigonella e in Somalia, esperto di gestione del traffico aereo, delle risorse umane e gestione del personale.

Il sindaco Roberta Tintari esprime il proprio compiacimento per “l’arrivo nella nostra squadra del generale Cicerone, una persona che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare in questi anni e che gode di grande stima da parte di tutti noi. Con lui ci siamo interfacciati molto frequentemente per una serie di iniziative di alto profilo e di spiccata utilità sociale durante il suo servizio nell’Aeronautica.

La collaborazione della Città di Terracina con la Forza Armata si è fatta sempre più stretta negli ultimi tempi grazie alla grande disponibilità degli uomini e delle donne dell’Aeronautica e il conferimento di questo incarico al generale Cicerone rappresenta un ulteriore momento di sinergia tra le nostre istituzioni. Corrado ama moltissimo Terracina, tanto da trasferirsi definitivamente nella nostra città, che conosce bene da tanti anni. Il suo curriculum è ricco di lusinghieri incarichi svolti in posizione di comando, caratteristica che conferisce autorevolezza e credibilità alla sua figura e alla nostra Amministrazione. Sono quindi lieta di dare il benvenuto al generale Cicerone e gli rivolgo un sincero augurio di buon lavoro”.

Il consigliere delegato al Personale Davide Di Leo afferma che “con il generale Cicerone rafforziamo un organico numericamente esiguo senza alcun costo per l’Amministrazione. Per motivi professionali conosco da tempo Corrado il quale ha dimostrato grande entusiasmo davanti alla nostra proposta di darci una mano, sia pure solo fino al 31 maggio prossimo, con la sua esperienza, competenza e capacità di empatia”.

(Il Faro on line)