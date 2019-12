Terracina e le misure sperimentali: via Derna ora è a senso unico

Terracina – Da oggi Via Derna sarà a senso unico nella direzione da Via Roma verso Viale della Vittoria. Una misura adottata in via sperimentale “con lo scopo – ha fatto sapere l’assessore ai Lavori pubblici Luca Caringi – di agevolare il transito dei pedoni.” Caringi ha poi aggiunto: “Se la sperimentazione risulterà positiva, la misura diventerà permanente.”

“È chiaro da anni che, il transito dei pedoni, su quel pezzo di strada, risulta disagevole e pericoloso, per via delle dimensioni particolarmente esigue del marciapiede, dovute ad una carreggiata ristretta – ha spiegato ancora Caringi-.

Il disagio e il pericolo si accentuano quando si deve transitare con i passeggini. Vogliamo sperimentare il senso unico per permettere alle auto di poter occupare il centro della strada, lasciando un margine di sicurezza più ampio ai pedoni. L’intenzione, in caso di positivo riscontro del provvedimento, è quella di allestire un progetto che preveda la realizzazione di un marciapiede più ampio. ”

Ma perché cambiare la viabilità proprio il giorno della Vigilia di Natale? Caringi spiega: “Abbiamo scelto queste giornate di festa proprio per sfruttare la chiusura delle scuole e creare meno disagio, lasciando il tempo agli automobilisti di abituarsi alla novità”.

La viabilità subirà delle inevitabili variazioni: i veicoli che provengono da Via Lungolinea Pio VI lato monte, all’intersezione con Via Derna saranno obbligati a proseguire dritto; chi proviene da Viale della Vittoria, all’altezza di Via Derna sarà obbligato a svoltare a sinistra; chi, invece, proviene da Via Lungolinea Pio VI lato mare dovrà obbligatoriamente svoltare a destra verso Viale della Vittoria e utilizzare Piazza Mazzini per invertire il proprio senso di marcia.

