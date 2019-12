Previsione Meteo Italia

L’alta pressione sarà la figura barica dominante almeno fino a Santo Stefano con tempo in gran parte stabile, ma verrà a tratti insidiata da infiltrazioni fresche orientali.

SITUAZIONE. L’intenso flusso atlantico che domina alle basse latitudini europee ed è responsabile di un inizio settimana a tratti instabile e ma soprattutto ventoso, andrà gradualmente colmandosi nei prossimi giorni grazie ad un progressivo rinforzo dell’alta pressione sull’Europa centro-meridionale. Anche l’Italia beneficerà così della sua protezione. Con tali presupposti il Natale sembra preannunciarsi all’insegna del bel tempo prevalente con temperature in aumento, salvo qualche disturbo su Alpi e basso Tirreno e con Maestrale ancora teso al Centro-Sud. Vediamo i dettagli:

METEO VIGILIA DI NATALE. L’alta pressione cerca di rinforzare ma l’Italia rimane lungo il suo bordo destro ed esposta ad un certo flusso nordoccidentale al cui interno scorre un fronte diretto verso le Alpi. Nuvoloso quindi sulle zone alpine con fenomeni più frequenti sulle aree di confine ma con limite di neve in rialzo dai 1000/1400m del mattino fino a 1800m in giornata sui settori occidentali. Schiarite prevalenti sul resto d’Italia salvo addensamenti su Toscana e basso Tirreno con piovaschi sulla Calabria. Venti ancora tesi di Maestrale al Centro-Sud. Temperature in aumento.

METEO NATALE. Alta pressione in ulteriore aumento sull’Italia e tempo in gran parte stabile, salvo addensamenti sulle Alpi confinali orientali con debole neve al mattino sull’Alto Adige dai 1000/1200m. Si segnalano inoltre residui addensamenti su nordest Sicilia e Calabria tirrenica con deboli piovaschi in attenuazione. Maestrale moderato o teso al Centro-Sud e temperature in ulteriore aumento.

METEO SANTO STEFANO. L’alta pressione favorirà tempo in gran parte stabile, ad eccezione di un po’ di variabilità nelle prime ore della giornata sul basso Adriatico dove non è escluso qualche piovasco, in miglioramento in giornata. Disturbi nuvolosi anche sul basso versante tirrenico, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in diminuzione su tutta Italia, per l’afflusso di correnti più fresche da nordest.

TENDENZA SUCCESSIVA FINO A CAPODANNO. Poche variazioni fino alla fine dell’anno per la permanenza di un robusto anticiclone esteso dall’Europa sudoccidentale che manterrà anche le temperature superiori alla norma soprattutto al Nord e sulle tirreniche. Più fresco invece al Sud e sulle adriatiche, per infiltrazioni di correnti settentrionali in scorrimento lungo il bordo destro dell’anticiclone. Possible svolta dai primi dell’anno per l’ingresso più deciso di correnti fredde ed instabili dal Nord Europa.

Previsione Meteo Lazio

Vigilia di Natale stabile e mite, con nubi basse dalla sera sulla Toscana

MARTEDI’: condizioni di tempo stabile interessano le regioni tirreniche per la Vigilia di Natale. Una giornata soleggiata è attesa sul Lazio e sull’Umbria salvo il passaggio di velature tra pomeriggio e sera. Cielo sereno al mattino e nel primo pomeriggio anche in Toscana. Entro sera infiltrazioni umide raggiungono i settori del Centro Tirreno determinando il progressivo incremento delle nubi basse sulla media-alta Toscana, compatte tra la sera e la notte successiva, quando si estenderanno verso l’Umbria. Temperature minime in calo a bassa quota, massime in lieve aumento. In temporaneo, ma deciso aumento tra la sera e la notte su Appennino tosco-emiliano e rilievi dell’alta Toscana in generale. Venti deboli variabili, deboli o moderati da Ovest su Arcipelago toscano; tesi da NW in quota. Mari sino a molto mossi, moto ondoso in calo sino a mossi.

Commento del Previsore Lazio

Tra la Vigilia di Natale e Santo Stefano condizioni di alta pressione domineranno sull’Italia centro-settentrionale, garantendo una serie di giornate stabili e miti con cieli in prevalenza sereni sulle regioni tirreniche. Faranno eccezione qualche velatura di passaggio e le nubi basse che si addenseranno temporaneamente, in Toscana, tra il 24 sera e il 25 mattina, nonché qualche nebbia sulle valli interne attesa tra la notte del 25 e il mattino del 26.