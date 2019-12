Ciclisti sulla Pontina, possono starci? Dibattito aperto sui social, ecco la risposta

La Pontina, strada statale 148, è una superstrada ad intensa percorrenza, inaugurata nel 1950 e gestita dalla società per azioni italiana ANAS. La mancata manutenzione protratta per decenni ha reso la SS148 una strada con elevata presenza di incidentalità, scarsa illuminazione e asfalto dissestato.

È recente la polemica scaturita nel gruppo Facebook “Noi amiamo Pomezia”, in seguito alla pubblicazione di una foto che riprende un ciclista intento a praticare il suo sport sulla Pontina, all’altezza di Pomezia. Nella discussione nata all’interno del social network, gli utenti si chiedono se il ciclista possa legalmente circolare all’interno della strada.

La riposta è questa: la Pontina è stata declassata a Strada extraurbana secondaria e non è dunque previsto alcun divieto di transito per i ciclisti.

Nonostante sia legale, però, i dati del Cerem (Centro di monitoraggio della sicurezza stradale della regione Lazio) hanno riportato 865 incidenti, 29 morti e 1433 feriti nel solo triennio 2012-2014: dati che confermano la scarsa sicurezza della Pontina (Clicca per leggere il documento ufficiale sulla pericolosità della SR_148_Pontina). La presenza di ciclisti in una strada statale in queste condizioni e sotto le festività natalizie, dove il traffico è nettamente più intenso, non solo mette in pericolo la vita dello sportivo, ma anche quella degli automobilisti, costretti spesso a guidare in modo poco sicuro a causa delle buche e dell’asfalto consumato.

Pur confermando la legalità del transito delle biciclette, dunque, la Pontina resta una delle strade più pericolose del Lazio, dove le manutenzioni continuano a mancare e il buon senso in queste circostanze dovrebbe prevalere.