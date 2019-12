L’Ostiamare chiude il 2019 terza a 34 punti con 10 vittorie

Ostia – La sconfitta di Paliano contro il Città di Anagni non scalfisce assolutamente la cornice di un Girone d’Andata bellissimo, disputato dall’Ostiamare targata Raffaele Scudieri.

10 le vittorie conquistate dai Gabbiani lidensi – 4 tra le mura amiche dell’Anco Marzio, 6 in esterna – che hanno terminato la prima fase di questo elettrizzante campionato di Serie D al terzo posto con 34 punti, a -1 dalla Torres seconda e a -5 dalla Turris capolista.

Meravigliose le statistiche in trasferta, con 6 vittorie, 2 pari e una sola sconfitta (quella amara e beffarda di Paliano), ben 20 punti conquistati in 9 gare (uno solo in meno della Turris) e con 6 reti solamente subite in esterna (miglior difesa esterna del Girone G insieme ai sassaresi della Torres).

Bellissima, infine, la striscia di 6 vittorie di fila, dalla 5^ giornata (Ostiamare-Trastevere 2-0) all’11^ giornata (2 a 1 all’Aprilia Racing). Cifre importanti dalle quali si ripartirà il 5 Gennaio con la 1^ giornata di ritorno, al “Francioni” contro il Latina.

Celebriamo, infine, il bellissimo cammino anche della Juniores Nazionale Under 19 di Claudio Tortolano, che inizierà il 2020 da terza in classifica con 27 punti, ad un punto da Ladispoli e Aprilia Racing e a due lunghezze dal Fiuggi primo a 29 e quello dei ragazzi dell’ Under 17, gli Allievi Elite di Massimo Bonanni che riprenderanno la loro corsa alla Vigor Capolista da 33 punti totali, frutto di una fantastica cavalcata di 10 vittorie e 3 pareggi, di fila, interrottasi solo domenica con il ko casalingo nell’ultima gara del 2019.

In bocca al lupo a tutti i ragazzi del Settore Giovanile, ai 2005 di Valerio Paoli e ai 2006 di Manuel Pasqualini, vittoriosi nell’ultima sfida di questo anno solare e ai ragazzi dell’Under 16 di Pino Romani, per un 2020 ricco di soddisfazioni.

Chiudiamo, quindi, questa prima fase, augurando a tutti i nostri tesserati, dai calciatori più grandi ai più piccoli della Scuola Calcio, ai dirigenti, a tutti i componenti degli staff medico-sanitari e fisioterapici, e a tutti i tifosi e appassionati biancoviola, un Sereno e Felice Natale e un fine 2019 e un inizio 2020 ricco di gioia.

AUGURI OSTIA!

(Luigi Baioni – Direttore Generale Ostiamare Lidocalcio)(foto@ClaudioSpadolini)