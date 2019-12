Gaeta, dopo 20 anni arriva l’allaccio fognario per i residenti di via Garigliano

Gaeta – Un iter lungo e complesso, con una fine che pareva non arrivare mai… È la storia dei residenti di via Garigliano a Gaeta che, finalmente, dopo 20 anni, hanno finalmente ottenuto l’allaccio fognario.

“Un bel regalo di Natale per le 14 famiglie” ha fatto sapere il consigliere comunale e provinciale Luigi Coscione. “Sono contento che l’allaccio sia avvenuto nei giorni a ridosso delle festività natalizie. Ho accolto le istanze – ha poi concluso il presidente della commissione urbanistica di Gaeta e presidente della commissione bilancio della Provincia – delle quattordici famiglie di via Garigliano che non usufruivano del servizio fognatura e, attraverso un confronto con Acqualatina, quando ricoprivo il ruolo di assessore ho raggiunto il risultato tanto atteso dopo reiterate richieste inoltrate alle amministrazioni che si sono succedute negli anni”.

(Il Faro on line)