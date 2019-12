Ostia, ancora strade chiuse: manutenzione allo sbando

Ostia – Ancora strade chiuse a causa della scarsa manutenzione dell’asfalto e di rischio di crolli. Durante le feste nuove transenne sono apparse in via delle Sirene e in via Giuseppe Fiorelli.

Circolazione interdetta nel tratto iniziale di via delle Sirene: i veicoli che marciano su lungomare Paolo Toscanelli in direzione di Ponente non possono svoltare a destra. Il pezzo di strada transennato si trova a ridosso dell’ex Colonia Vittorio Emanuele III in corrispondenza con l’ala occupata dalla biblioteca comunale “Elsa Morante“. Non è dato sapere quali siano le ragioni della chiusura, considerato che il manto stradale è più o meno nelle condizioni in cui si trova la maggior parte delle strade del X Municipio.

La chiusura di via delle Sirene fa il doppio con la non distante via degli Aldobrandini: l’arteria di collegamento con il lungomare è interrotta da un paio di mesi nel tratto terminale che parte da piazza di Tor San Michele. Ignote anche in questo caso le ragioni del blocco della circolazione; fatto sta che continua imperterrita la sosta dei veicoli e se c’è un rischio sprofondamento nessuno la impedisce.

E’ di ieri anche la chiusura di via Giuseppe Fiorelli, importantissima traversa di via dei Romagnoli a Ostia Antica. L’arteria, che serve il quadrante delle Saline, è sprofondata all’altezza del civico 75. Il pericolo di crollo ed il conseguente transennamento hanno costretto a deviare il percorso della linea bus 011 da via Fiorelli, in via Taramelli per inserirsi in via del Collettore Primario. Domani, 27 dicembre, è previsto un sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico del X Municipio.

Protestano, intanto, i residenti di via Corrado del Greco. Da più di tre mesi tutto il tratto compreso tra via Carlo Bosio e via Tagaste è stato recintato e interdetto al transito ed alla sosta. In modo informale dal X Municipio si è fatto sapere che l’area sarà interessata dai lavori di ripristino della condotta fognaria collassata in vari punti del quadrante di Ponente (via Zotti, via Casana, via Zambrini) ma finora in via Corrado del Greco non si è visto un solo operaio al lavoro e non si sa quando l’intervento comincerà.