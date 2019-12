Parco del Colosseo, dal 1 gennaio cambia il sistema ticketing

Roma – Dal 1 gennaio 2020 è operativa la nuova bigliettazione del Parco archeologico del Colosseo che integra i Fori Imperiali all’interno di tutte le proprie tipologie di biglietto e di visita con il rinnovo dell’accordo tra Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Nasce il Forum Pass Super, valido 1 giorno, che consente la visita con un unico biglietto di € 16,00 al circuito Foro Romano, Palatino, Fori Imperiali e siti SUPER (Museo Palatino, Criptoportico neroniano, Aula Isiaca/Loggia Mattei, Casa di Augusto, Casa di Livia, Domus Transitoria, Tempio di Romolo, Rampa imperiale e Santa Maria Antiqua con l’Oratorio dei Quaranta Martiri).

I dieci contesti monumentali, straordinari per la loro testimonianza storica e per i cicli pittorici che saranno raccontati attraverso il multimediale, mantengono la formula del contingentamento e dell’accesso secondo orari e giorni prestabiliti.

Per rendere completa l’esperienza di visita all’interno del “cuore” di Roma, a partire dal 1 gennaio 2020 sarà possibile acquistare anche il full experience: il biglietto, dal costo di € 22,00, consente, nell’arco di 2 giorni, 1 ingresso al Colosseo, compresa l’arena o i sotterranei, e 1 ingresso al circuito del Forum Pass Super (Fori imperiali, Foro Romano, Palatino, siti Super).

Nel corso dei primi mesi del 2020, inoltre, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale, la “passeggiata” sarà ulteriormente arricchita da un percorso speciale legato alle origini di Roma. Parco archeologico del Colosseo e Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma lavoreranno insieme, in collaborazione con Electa, per riscoprire e restituire alla pubblica fruizione un’importante porzione del cuore di Roma antica, nell’area monumentale e urbana che va dal Foro Boario alle pendici meridionali del Palatino, con la possibilità di riaprire all’interno del PArCo un accesso esistente che congiunge le pendici del Colle con via dei Cerchi e il Circo Massimo.

(fonte Ansa)