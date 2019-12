Pini pericolosi: a San Felice prosegue l’abbattimento in via Monte Circeo

San Felice Circeo – A San Felice Circeo proseguono i lavori per il taglio dei pini di via Monte Circeo dichiarati pericolosi da una perizia.

La decisione, presa domenica scorsa dal sindaco Giuseppe Schiboni, è nata al termine di una giornata caratterizzata da forte vento che ha comportato la caduta di numerose piante, e che, da lunedì 23 dicembre, vede impegnati diversi operai. Soltanto nel giorno di Natale, i lavori si sono fermati.

Quest’oggi, infatti, il cantiere è stato riaperto tra via Migliara 58 e via IV Novembre. Nel giorno della vigilia sono stati tagliati 19 pini, nel tratto compreso tra via della Pineta e via Duca d’Aosta. Per completare la missione sarà necessaria anche la giornata di domani.

(Il Faro on line)