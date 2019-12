Team Bike Terenzi, tre maglie di campione provinciale di ciclocross

Tivoli – Il Team Bike Terenzi brilla nel Campionato Provinciale FCI Roma di ciclocross che si è disputato a Tivoli. In una giornata dalle condizioni meteo difficili, con pioggia leggera e forte vento che sono scesi durante la mattinata, la formazione diretta da Vanessa Casati e Vladimiro Tarallo è riuscita a compiere una grande impresa, portando a casa tre titoli.

Daniele Peschi è riuscito a vincere la propria gara nella categoria ID-2, portando così a casa anche la maglia di campione provinciale. Silvia Cerasa si è invece aggiudicata il titolo provinciale nella categoria delle donne Esordienti. Molto bene anche Edoardo Di Luigi, anch’egli campione provinciale nella categoria degli Allievi di secondo anno.

La giornata di gare a Tivoli, nella penultima tappa del Trofeo Romano Scotti Gruppo Forte Lazio Cross, non era cominciata con il piede giusto per il Team Bike Terenzi, in quanto vi è stata una brutta caduta di Sara Tarallo nei primi metri della gara delle donne Esordienti. Nonostante lo spavento iniziale, la Tarallo non ha subito fratture e dovrà semplicemente osservare qualche giorno di riposo.

Questi gli altri risultati ottenuti dal Team Bike Terenzi nella gara di Tivoli: negli Allievi 8/o posto di Manuel Rescia, 10/o di Filippo Cesarini Proietti, 14/o di Luca Cerasa. Negli Esordienti 10/o Diego Zevola. Tra i G6, grande prova di Francesco Massai, che lotta fino alla fine per la vittoria e ottiene un bel terzo posto. Mattia Deciano è 7/o di Categoria davanti al proprio compagno Flavio Amato.

Vanessa Casati, DS del team, non nasconde la propria felicità per i risultati ottenuti nella giornata di Tivoli: “Conquistare il titolo provinciale è sempre molto importanti, soprattutto in gare come questa, che sono veramente dure per le categorie giovanili. I ragazzi hanno davvero ben figurato e siamo felici che tutti abbiano dato il massimo. Adesso ci concentreremo sulla gara di Cerveteri, penultima tappa del Lazio Cross, prima di pensare al gran finale di stagione”.

(Il Faro on line)