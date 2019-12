Trova una borsa piena di soldi, 26enne di Gaeta la porta in Polizia

Gaeta – Sarà forse una buona dose di spirito natalizio, ma a Gaeta, la sera della Vigilia, grazie a un 26enne del posto, qualcuno ha avuto il suo lieto fine.

Il giovane, infatti, ha ritrovato una borsa sul muretto del lungomare di Gaeta, mentre era in giro con gli amici. All’interno della borsa, oltre a 2 mazzi di chiavi, effetti personali, la patente e un portafoglio con carta di credito e 400 euro.

Il 26enne ha scelto di consegnare la borsa, con tutto il suo contenuto, alla Polizia, che ha provveduto a rintracciare la proprietaria: una ragazza di 20 anni, originaria di Ponza, che, pare, non si fosse neppure accorta di aver dimenticato la borsa, ma che, incredula comunque per il gesto della restituzione, abbia chiesto di potersi mettere in contatto con il giovane per poterlo ringraziare.

(Il Faro on line)