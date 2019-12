Previsioni Meteo Italia

Una massiccia irruzione di aria fredda ha conquistato i Balcani e da nordest punta l’Italia. Determinerà un brusco calo termico nel weekend su molte regioni e neve a quote basse al Sud e sulle adriatiche.

SITUAZIONE. Un campo di alta pressione va rinforzando sull’Europa centro-meridionale aprendo una fase dal tempo stabile sull’Italia proprio intorno ai giorni di Natale. Tuttavia l’area anticiclonica avrà come obiettivo di espansione l’Europa nordoccidentale e ciò comporterà la discesa di correnti fredde settentrionali dopo Santo Stefano dirette verso la Penisola Balcanica. Al loro interno scorrerà un fronte che riuscirà a conquistare anche l’Adriatico e il Sud Italia, provocando un deterioramento del tempo con temperature in calo ed anche qualche nevicata a quote basse.

Meteo Italia weekend

METEO VENERDÌ. Al Nord nubi in aumento sulle Alpi con deboli nevicate in arrivo sulle zone di confine in calo fino a 700/1000m in serata, prevalenza di bel tempo altrove ma in serata nubi in aumento sul Triveneto. Al Centro nubi irregolari al mattino con qualche debole pioggia sulle coste del basso Lazio, in esaurimento e con tendenza a schiarite. Peggiora in serata sul versante adriatico con qualche pioggia in arrivo sulle coste marchigiane ed abruzzesi. Al Sud inizialmente soleggiato ma in giornata aumentano le nubi con tendenza a qualche pioggia in arrivo in serata in Sicilia.

METEO SABATO. Il fronte freddo si porta sulle regioni adriatiche e al Sud determinando qualche fenomeno su basse Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania, Calabria ionica e nord Sicilia con quota neve in calo in serata fino a 350/400m sull’Appennino, 400/600 mm in puglia, 900m in Sicilia. Altrove prevalenza di bel tempo. Temperature in calo, ad eccezione del Nordovest.

METEO DOMENICA. Insiste una certa variabilità sulle regioni ioniche e in Sicilia con qualche debole fenomeno residuo in rapido esaurimento e con tendenza a qualche schiarita. Altrove bel tempo prevalente ma con foschie e nebbie nelle ore più fredde sulla Val Padana. Temperature in ulteriore calo al Centro-Sud. Per la tendenza fino a capodanno clicca qui.

Per conoscere nel dettaglio lo stato dei mari e dei venti clicca qui.

Per la tendenza meteo consulta le nostre previsioni a medio e lungo periodo.

Segui in diretta l’evoluzione consultando la nostra sezione SATELLITI.

Precipitazioni previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli grafici.

Temperature previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli grafici.

Per conoscere in tempo reale dove sta piovendo o nevicando consulta la nostra sezione Radar, con immagini in Real Time delle precipitazioni sia a livello nazione che regionale.

Previsioni Meteo Lazio

Ancora sole per Santo Stefano, ma con nubi in aumento in serata. Temperature in calo

GIOVEDI’: un campo di alta pressione si consolida sul bacino del Mediterraneo per Santo Stefano garantendo un’altra giornata di tempo stabile con un cielo in prevalenza sereno su Toscana, Lazio e Umbria. Si segnalano tuttavia delle nebbie al primo mattino sulle vallate più interne. In serata nubi in aumento a partire da Ovest sotto forma di velature diffuse prima e anche nubi basse, nella notte. Temperature in calo. Venti deboli nordorientali, in rotazione ai quadranti meridionali sul finire di giornata sui litorali. Mari poco mossi o mossi.

Commento del Previsore Lazio

Natale e Santo Stefano con sole e temperature miti, qualche nube venerdì. Probabile alta pressione fin verso Capodanno.

Condizioni di alta pressione garantiranno tempo stabile con cieli in prevalenza sereni sulle regioni tirreniche anche nella giornata di Santo Stefano. Farà eccezione qualche velatura di passaggio e qualche foschia sulle valli interne attesa tra la notte del 25 e il mattino del 26. Una blanda perturbazione associata ad un impulso di aria più fresca dal Nord Europa è atteso tra la sera di Santo Stefano e il mattino del 27 dicembre. La pressione calerà sul medio-alto Tirreno esponendo il Lazio, la Toscana centro-meridionale e l’Umbria occidentale. Qualche piovasco o breve rovescio potrebbe interessare i litorali del Lazio e l’Arcipelago pontino in mattinata, prima di un graduale miglioramento dal pomeriggio. Temperature superiori alle medie, specie nei valori massimi e in montagna, ma con tendenza a graduale calo da Santo Stefano e, ancora di più nel weekend, quando si assaporerà un clima tipicamente invernale, specie tra la sera e la mattina. Sarà una breve parentesi, in vista di un prorompente ritorno dell’alta pressione subtropicale tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020.