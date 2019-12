Acilia, rapina una farmacia e incappa in una volante della polizia. Arrestato

Acilia – Decisamente spetta a un bandito di 36 anni il primato della sfortuna di fine anno. Ha rapinato una farmacia raccogliendo un misero gruzzolo e, in più, appena uscito dal locale si è trovato di fronte una pattuglia della polizia che l’ha arrestato.

E’ andata così a T.E. 36enne romano con diversi precedenti di Polizia che l’altro giorno ha deciso insieme con un complice di rapinare la farmacia di via di Macchia Palocco. Con il volto travisato da un berretto e una sciarpa ha puntato una pistola contro le dipendenti al lavoro dietro al bancone ottenendo il bottino, appena 90 euro.

Appena uscito in strada, però, si è trovato di fronte una volante del Commissariato Lido, coordinato dal primo dirigente Eugenio Ferraro, che stava transitando proprio in via di Macchia Palocco. I poliziotti hanno notato l’uomo con ancora il volto travisato che stava fuggendo.

Bloccato immediatamente dagli agenti, è stato messo in sicurezza e accompagnato negli uffici di Polizia. In tasca gli è stata sequestrata la pistola, risultata poi una replica. Si ricerca il complice fuggito a bordo di uno scooter. Sono in corso indagini per risalire ad eventuali collegamenti con le rapine consumate recentemente nella stessa zona.