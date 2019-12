Ostia – Anche se gli impegni ufficiali sono terminati con il ko di Paliano, i lidensi dell’Ostiamare sono tornati in campo per riprendere gli allenamenti in vista degli ultimi giorni di questo anno solare. Prima di concentrarsi sul prossimo avversario, che sarà il Latina al “Francioni” il 5 gennaio 2020, i Gabbiani si preparano a due amichevoli tutte da gustare, sul prato dell’Anco Marzio.

Si parte domenica 29 dicembre, alle 15, con la stracittadina lidense tra i Gabbiani e gli Squali, tra Ostiamare e Pescatori Ostia. Avversaria, sul sintetico di Via Amenduni, la compagine gialloverde allenata da Cristian Lodi, quinta in classifica nel Girone C di Promozione con 29 punti.

Poi, lunedì 30 dicembre, sempre alle 15, e sempre all’Anco Marzio, i ragazzi di Scudieri affronteranno il Pomezia di Paolo Mazza, impegnato nel Girone E di Serie D e vittorioso, per 3 a 1, contro il Foligno, nell’ultima giornata del girone di andata.

Un doppio appuntamento, tutto da vivere, a Via Amenduni.

(Riccardo Troiani – Ufficio Stampa Ostiamare Lidocalcio)

(foto@ClaudioSpadolini)