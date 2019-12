Fiumicino – “Approfittando della pausa per le festività natalizie, stiamo effettuando alcuni interventi nelle scuole del territorio”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“In particolare è in corso il rifacimento degli interni e degli esterni della palestra della scuola di via Michele Rosi ad Aranova, la ristrutturazione dei bagni nella scuola di Granaretto, cui seguirà con un nuovo appalto la sostituzione delle tettorie esterne, e la ritintura dei corridoi della scuola Marchiafava a Maccarese.

A questo si aggiungono gli interventi sulle strade di Isola sacra. Sono molte le vie dove sono in corso i lavori di ammodernamento, che proseguiranno anche nei primi giorni del 2020, tempo permettendo. Infine si stanno mettendo in sicurezza le cappelle e i loculi del cimitero monumentale di via Portuense danneggiati dalla caduta di alberi per il maltempo dei giorni scorsi”.