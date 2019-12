Coronas: “Arrivano le Feste, a Fiumicino spuntano i parcheggi. Chi controlla?”

Fiumicino – “Ci risiamo. Ogni volta che arrivano le Festività o arriva l’estate, quando il flusso di partenze e arrivi in aeroporto subisce un picco, ecco spuntare come funghi sul territorio parcheggi più o meno improvvisati, centinaia di auto che troviamo nei punti più disparati, dai parcheggi pubblici utilizzati come “privati”, a zone private utilizzate come stoccaggio auto”. Lo afferma Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia, in un comunicato.

“Non spetta a noi dire se sia tutto regolare, non vogliamo puntare il dito contro nessuno, ma farò un’interrogazione comunale per capire se siano rispettate tutte le regole, e con quali criteri vengono date le autorizzazione, sempre che siano state date.

Ad esempio sarà importante sapere se ci sono gli impianti antincendio, se tutti i sistemi di sicurezza siano adeguati, se sia stato calcolato l’impatto acustico relativo al passaggio costante di veicoli, se ci sia o meno l’assicurazione .

Ma soprattutto, questi parcheggi gravano sulla viabilità del comunque di Fiumicino, che è già molto disagiata. Basti solo ricordare che oggi per passare davanti a Villa Guglielmi ci sono voluti circa 45 minuti…”