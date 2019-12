Fiumicino, dal 2 al 4 gennaio chiusa via Redipuglia per la messa in sicurezza delle alberature

Fiumicino – “Dal 2 al 4 gennaio 2020 sarà chiusa via Redipuglia, dalla Basilica di Sant’Ippolito fino al civico 75, per la messa in sicurezza delle alberature precarie e pericolose”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cini.

“Era un intervento improrogabile e la Regione Lazio, su nostra sollecitazione, ha deciso – spiega – di effettuarlo in concomitanza con la chiusura delle scuole, per creare meno disagi possibili alla viabilità dei cittadini.

Le potature avverranno dalle 7.30 alle 17, e comunque fino al termine dei lavori. Se dopo il 4 gennaio necessitassero ulteriori interventi, sarà istituito un senso unico alternato sul medesimo tratto.

L’operazione rientra nella messa in sicurezza generale dell’area, che si concluderà con la riqualificazione anche del boschetto delle Terme di Matidia”.