Magionesi: “50 nuovi alberi per Passoscuro”

Fiumicino – “Sono in corso le piantumazioni di 50 alberi a Passoscuro”. Lo dichiara la consigliera comunale Paola Magionesi.

“Si tratta di alberature varie, in particolare platani e falsi pepe, posizionati nella rotonda di ingresso alla località – prosegue – al Parco Montanari e in via Serrenti. L’intervento rientra nel progetto di piantumazione di 260 alberi promosso dall’Assessorato all’Ambiente, finanziato con fondi ministeriali Cipe assegnatici tramite la Città metropolitana di Roma Capitale.

Ringrazio l’assessore all’Ambiente Roberto Cini per l’attenzione riservata a Passoscuro.”.