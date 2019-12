Roma è l’ottava città più ricercata al mondo per gli italiani per iniziare il 2020

Buona parte degli italiani che hanno deciso di viaggiare in questa fine dell’anno hanno optato per Roma, o perché vogliono passare qualche giorno andando a trovare parenti e amici o perché stanno cercando una destinazione non troppo lontana dove festeggiare l’ingresso nel nuovo anno.

Lo confermano le ultime ricerche di aerei per il periodo compreso tra il 27 dicembre 2019 e il 2 gennaio 2020 utilizzando il potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, secondo cui Roma è stata l’ottava città al mondo più ricercata dai viaggiatori italiani.

Altre 9 città italiane (Milano, Napoli, Catania, Palermo, Bologna, Torino, Bari, Venezia e Lamezia Terme) sono risultate tra le 20 mete più ricercate in tutto il mondo dai viaggiatori nostrani.

Dalla ricerca emerge che: “Il 31 dicembre, molte persone vogliono festeggiare l’ingresso del nuovo anno con amici o parenti per passare insieme qualche giorno di festa, e questo spiega il fatto che molti italiani abbiano scelto città del loro paese, senza fare grandi spostamenti all’estero; i viaggiatori hanno optato per le grandi città europee, molto vivaci in questo periodo dell’anno grazie anche ai mercatini di Natale e ai grandi centri commerciali addobbati a festa in cui fare shopping”.

Le destinazioni più ricercate dagli italiani per il periodo di Capodanno 2019:

1. Londra – 2. Milano – 3. Parigi – 4. Barcellona – 5. Napoli – 6. Amsterdam – 7. Catania – 8. Roma

9. Praga- 10. Madrid – 11. Palermo – 12. Vienna – 13. Bologna – 14. Lisbona – 15. Torino

16. Berlino – 17. Bari – 18. Budapest – 19. Venezia – 20. Lamezia Terme