Fiumicino – Il 22 dicembre si è conclusa con successo la terza raccolta alimentare “Un Natale per tutti”, promossa dall’Associazione Traiano Boxe Integrato Fiumicino Onlus di Fiumicino, una raccolta alimentare per dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà in occasione delle festività Natalizie.

Dal 22 novembre al 22 dicembre la sede dell’Associazione è stata punto di raccolta dove gli abitanti di Fiumicino hanno consegnato le donazioni in cibo e prodotti di prima necessità.

Il risultato è stato molto soddisfacente a dimostrazione della vicinanza della cittadinanza di Fiumicino per chi si trova a vivere un momento di difficoltà.

Foto 3 di 8















In circa un mese sono stati raccolti moltissimi generi alimentari, suddivisi in pasta, conserve di pomodoro, olio, farina, biscotti, zucchero, dolci anche prodotti per la cura della persona e molto altro ancora.

Tutto il raccolto è stato distribuito a 20 famiglie disagiate , alla Casa Famiglia Piccole ancelle del sacro cuore di Palidoro ed alla Casa Famiglia Parco Leonardo Onlus che si occupano dell’assistenza di ragazze madri, bambini e ragazzi in difficoltà.

“Anche quest’anno in molti hanno appoggiato fin da subito l’iniziativa “Un Natale per tutti” – sottolinea Valentina Rondinella Presidente della Traiano Boxe Integrato Fiumicino Onlus – Ringrazio, l’Onorevole Mario Baccini, Massimo Merlini, Alessia Merlini, Massimiliano Terzigni, Federica Cerulli, Quirino Secci, Autosalone GP motors, Radio Taxi 650268, Gate Gourmet Italia s.r.l., Vincenzo Fiore, Alessio Berardo, Daniele Leva, Giada Petrarca, Tomaino Anselmo, Alessio di Mitri, Patrizia Fata, Maria Rita di Lullo, Giordana Guidi, Vincenzo Addante, Paolo Ursumando, e tutti i cittadini di Fiumicino come sempre sensibili e presenti, gli atleti e gli amici della nostra associazione per la piena e fattiva collaborazione”.