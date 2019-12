Acqua torbida nel sud pontino, la Asl chiede una relazione ad Acqualatina

Formia, Gaeta e Minturno – Problema di ordine sanitario. La Asl di Latina definisce così l’intera settimana, tra l’altro di Natale, in cui, i cittadini del sud pontino hanno dovuto convivere con il fenomeno dell’acqua torbida. Una condizione, finalmente, messa nero su bianco dal responsabile del servizio igiene e alimenti della Asl, Patrizia Lucantonio.

La Lucantonio, infatti, – e la Asl con lei – hanno deciso di chiedere a Marco Lombardi – amministratore delegato di Acqualatina, una relazione “sulle reali cause che hanno provocato una torbidità così prolungata nel tempo e quali misure sono state adottate e previste per far fronte ad una tale emergenza.” Non solo. La dirigente Asl aggiunge che “si rappresenta l’opportunità di valutare l’adozione di misure più incisive per contrastare il fenomeno della torbidità al fine di scongiurare il ripetersi degli eventi verificatisi.”

Per conoscenza, la nota della Asl è stata inviata anche ai sindaci dei Comuni che hanno dovuto affrontare l’emergenza dell’acqua torbida – anche se, nei limiti del possibile, Acqualatina ha cercato di colmare questo gap tramite le autobotti, in attesa che il fenomeno rientrasse da solo-.

Sul perché di una relazione, la Lucantonio ha spiegato: “Il fenomeno della torbidità che negli ultimi mesi ha interessato i Comuni del sud pontino rappresenta una grossa problematica, che merita una particolare attenzione da parte sia dell’ente gestore che dell’autorità sanitaria locale, pertanto è necessaria una relazione dell’ente gestore e quindi responsabile dei controlli interni e della gestione in toto dell’acqua potabile.”

Per il momento, non si sa con certezza se la Asl renderà o meno pubblica la relazione, quello che è certo è che la consegna è prevista nei prossimi giorni.

