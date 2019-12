Capodanno 2020 a Civitavecchia, tutti gli eventi in programma

Civitavecchia – Tutto pronto a Civitavecchia per salutare il 2019. Lo notte di Capodanno si accende con un grande spettacolo musicale. Il 31 dicembre a Piazza Fratti, a partire dalle 22.00 avrà inizio un concerto con musica dal vivo al quale seguirà, a mezzanotte, uno spettacolo pirotecnico.

Per l’occasione, sarà vietato parcheggiare dalle ore 15:00 del giorno 31 dicembre 2019 fino a cessate esigenze del giorno 01 gennaio 2020, in:

– Piazza Fratti;

– Via Diaz;

– Via L. Cadorna;

– Via Zara;

– Via Oberdan;

– Via Battisti, tratto compreso tra Corso Centocelle e Via Cialdi;

– Piazzale degli Eroi, solo parte selciata;

– Via Cavalotti;

– Via Toti;

– Via della Concia;

– Via del Quartiere;

– Vicolo Ranucci;

– Via Regina Elena, tratto compreso tra corso Centocelle e via Cialdi;

Nel pomeriggio del 31 dicembre 2019 e fino a cessate esigenze del giorno 01 gennaio 2020, su disposizione degli organi di Polizia, verranno adottate una serie di interdizioni e deviazioni veicolari, al fine di garantire la riuscita della manifestazione in sicurezza.

Si avverte che, in difetto, come da relativa ordinanza sindacale n.593 del 24 dicembre 2019, i veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi a norma di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale.

Vista la rilevanza dell’evento, che comporterà deviazioni del traffico veicolare, si invitano i cittadini alla massima collaborazione limitando l’utilizzo dei veicoli specialmente nelle zone limitrofe all’evento.

