Pomezia – Sarà un Capodanno 2020 in piazza quello che festeggeranno i cittadini di Pomezia: l’appuntamento per i residenti è in Piazza Indipendenza alle 23.00 per il concerto di musica con I Nero 01. A seguire la notte di San Silvestro sarà animata dallo Show Pirotecnico dalla Torre Civica, che illuminerà a festa tutta la città.