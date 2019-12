Dominik Paris delle meraviglie, ancora primo in discesa: “Fatta la differenza. Domani punto al SuperG”

Same place, same slope, same winner, the King 🤴 of Bormio

When you think you have seen everything from Dominik Paris, there he comes and takes the 5th DH win in Bormio FIS Alpine Ski World Cup.- 14 DH victories- 5th victory in DH Bormio- 4th consecutive DH victory in Bormio#fisalpine FISI – Federazione Italiana Sport Invernali

