Pescatori Ostia, Juan Pablo Sale al Lodovichetti: “Grande gruppo, felice della scelta”

Ostia – Dopo gli arrivi del classe ’97 di qualità Flaviano Fraschetti e di Grosso, talentuoso portiere classe 2002, ecco un’altra freccia all’arco di Cristian Lodi, tecnico della Prima squadra gialloverde, in vista della ripresa delle operazioni e del 2020 calcistico al Borghetto.

La Società Pescatori Ostia è infatti felice di annunciare l’arrivo, al “Lodovichetti”, di Juan Pablo Sale, centrocampista argentino classe ’95, reduce dall’esperienza trascorsa con la compagine dell’Unipomezia in Eccellenza.

Cresciuto nel Settore Giovanile dell’Atletico Tucuman, squadra con la quale è approdato anche nella Serie A argentina disputando alcune presenze, “JuaPablo Sale ha poi vissuto alcune esperienze importanti in Eccellenza, dapprima nel riminese con il Cattolica, poi a Monticelli (nelle marche) prima di approdare all’Unipomezia e, in queste ore, alla Pescatori Ostia.

Grande felicità per il play argentino, nelle sue prime parole in gialloverde: “Sono molto contento. Prime sensazioni davvero positive, Ho iniziato a conoscere i miei compagni e il mister, sembra davvero un grande gruppo quello della Pescatori. Anche se sono da poche ore a Ostia in gialloverde, mi sembra di essere in una grande famiglia”.

Idee chiare per “Juampi” Pablo Sale, pronto a dare il suo contributo prezioso alla causa gialloverde, a partire dal derby con l’Ostiantica del 5 Gennaio 2020: “Ho tanta voglia di far bene. L’obiettivo mio è quello di squadra, di arrivare sempre più in alto, di far più punti possibili, e di agganciare il treno dei playoff. Sono pronto, a disposizione del mister e dei miei compagni di squadra”

Il centrocampo della Pescatori è ancora più ricco con Pablo.

