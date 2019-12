Rocca di Ardea, assalto notturno al bancomat delle Poste

Ardea – Alle 3,15 di notte è stato fatto saltare il bancomat dell’Ufficio postale della rocca di Ardea.

Un’esplosione, come quella che il 30 novembre scorso è servita per effettuare il colpo alla Banca di Credito cooperativo della Nuova Florida (leggi qui). Stessa modalità, quasi stesso orario.

Il bottino? Quasi zero

Stavolta però per i rapinatori c’è stata una brutta sorpresa: il bancomat, infatti, era vuoto. Il direttore dell’ufficio postale, infatti, aveva lasciato scarico di notte il servizio, per ricaricarlo stamattina. Dunque è proprio il caso di dire “tanto rumore per nulla”.

Sembra che il colpo sia stato tentato da tre persone, arrivate a bordo di un’Audi nera.

Resta il danno alla struttura, che impedirà ai cittadini di usufruire di un servizio utile sotto le Feste, e resta l’allarme sociale per una cittadina, Ardea, sempre più preda della microcriminalità.

L’intervento della polizia

Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato di Anzio, in quanto non era in servizio l’auto della Tenenza dei carabinieri. I cittadini sono esasperati, e chiedono a gran voce l’aumento dell’organico dei carabinieri, con una Radiomobile leggera che consenta di presidiare il territorio h24 con due auto a turno. Altrimenti si abbia il coraggio di dire che su Ardea non si vuole puntare e si riporti il presidio dei carabinieri a semplice “stazione”.