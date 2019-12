Sport di Tutti Young, l’iniziativa sociale che va oltre le barriere economiche

Roma – La domanda di iscrizione si può compilare on line (www.sportditutti). E l’obiettivo è quello di accrescere la pratica sportiva per tutti. Anche per chi è disagiato economicamente. E’ una delle strategie che sta mettendo la nuova realtà politica e sportiva Sport e Salute. E l’iniziativa promossa, con scadenza al 16 gennaio, mira a coinvolgere tutti i ragazzi dai 5 ai 18 anni.

Il progetto “Sport di Tutti Young” vuole diffondere benessere, salute e gioia di crescere insieme agli altri coetanei. L’accesso gratuito allo sport ha lo scopo di promuovere i corretti stili di vita e va oltre le barriere economiche che non consentono a tutti di praticare le discipline amate. Che fanno bene alla mente e al corpo.

Sport e Salute promuove questo progetto insieme agli altri organismi sportivi nazionali e si rivolge in questa prima fase, ai bambini.

