“Via dell’aeroporto, semafori mobili non sincronizzati”

Buongiorno, ho notato che recentemente in seguito alle modifiche alla viabilità, che interessano la nostra area, i semafori mobili posti nei due sensi di marcia su via dell’aeroporto non sono sincronizzati.

Ci sono lunghi momenti in cui risulta rosso sia in direzione Ostia che per chi deve svoltare verso via Portuense creando code anche in orari notturni. Magari è possibile sensibilizzare chi gestisce i lavori a rivedere il tutto.

Andrebbe gestito un sistema di temporizzazione che vari nell’arco della giornata e sia in funzione della mole di traffico del momento altrimenti con la futura chiusura del ponte si andrà incontro ad un disastro. Assurdo che si facciano file gratuitamente in un territorio già martoriato.

Cordialità

Fabio Ferrazza