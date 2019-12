“Acilia Rinasce”, 5 gennaio festa di quartiere in piazza Segantini

Ostia X Municipio – Una festa di piazza con i residenti del quartiere di Acilia e non solo, per festeggiare insieme la befana. Ad organizzarla domenica 5 gennaio dalle 10.00 alle 12.30 in piazza Segantini sono i Cdq Difendiamo Acilia, X Rinasce e l’associazione ProMeteo.

“Vogliamo festeggiare qui con i residenti di Acilia e non solo la festività della befana con una mattinata dedicata ai bambini – spiegano le tre sigle in una nota congiunta – ed abbiamo scelto questo quartiere troppo spesso dimenticato e abbandonato”.

Nel corso della mattina interverranno Pietro Malara, consigliere del X Municipio e presidente del Cdq X Rinasce e Alessandro Aguzzetti, presidente del Cdq Difendiamo Acilia.

“Offriremo un buffet a tutti i residenti -prosegue la nota – ci saranno giochi per bambini e musica. Per questo invitiamo tutte le famiglie di Acilia e dell’intero X Municipio ad essere presenti domenica 5 gennaio dalle ore 10″.