Alba di ladri a Tor San Lorenzo, furto al bar di Nicola Tedesco

Ardea – L’orario è sempre quello, tra le 2.30 e le 3,30 , in piena notte. In meno di 20 giorni il bar in via Po (a Tor San Lorenzo), dell’ex consigliere comunale e noto costruttore edile Nicola Tedesco, è stato “visitato” diverse volte.

Questa volta verso le 3.30 a colpire sono stati 3 ladri, come si vede dalle telecamere. I tre hanno scardinato la serranda dopo aver divelto il lucchetto, sono entrati ed hanno asportato due slot machine e la cassa cambiamonete.

Sul posto i carabinieri della radiomobile di Anzio, mentre le indagini saranno condotte dal comandante della stazione carabinieri di Tor San Lorenzo. Il proprietario ed alcuni avventori, giorni addietro avevano notato 3 tipi dalla sagoma molto somigliante a quelli ripresi successivamente dalle telecamere all’alba di oggi, e avevano avvisato i carabinieri.

Amareggiato il proprietario per l’accaduto. Se Ardea piange per questi i continui disagi e danni che provocano certi delinquenti, Tor San Lorenzo non ride. Lo dimostrano le numerose manifestazioni di protesta organizzate dal comitato di quartiere presieduto da Piero D’Angeli, che ha chiesto aiuto a tutte le istituzioni civili e militari, purtroppo senza esito.