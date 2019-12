Capodanno 2020: cosa fare a Fondi

Fondi – Tutto pronto a Fondi per festeggiare il Capodanno 2020. Per accogliere l’anno che arriva l’appuntamento è alle 20.00 in viale della Libertà con la musica dal vivo di Barresi Project.

Il 1 gennaio invece l’appuntamento è con il tradizionale concerto di Capodanno alla chiesa S. Maria, Santuario Madonna del Cielo, con l’Orchestra da camera “Città di Fondi”.