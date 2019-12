Forza Italia Fiumicino: “Servizi sociali, siamo ancora in alto mare”

Fiumicino – “Avevamo segnalato pochi giorni fa quello che poteva essere il problema del cambio appalto del sociale (leggi qui) chiedendo tra l’altro l’intervento del Sindaco ed ecco qui che al 28 Dicembre con le nuove cooperative che dovrebbero subentrare alla precedente il 2 gennaio 2020 siamo in alto mare”. Lo afferma un comunicato a firma del delegato di Forza Italia ai servizi sociali Luca Parente.

“Mentre la società che si è aggiudicata il bando si sta muovendo come previsto dalle normative vigenti con lavoratori e sindacati tutti, l’altra si sta muovendo in modo non ben definito continuando a non convocare l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa all’interno della Cooperativa uscente (Ugl Sanità Roma).

Il Comune che – ricordiamo – è l’Ente che affida l’appalto, pur essendo a conoscenza del problema sembra essere estraneo a tale situazione. In questo stato di totale confusione – prosegue Parente – l’unica cosa certa è che circa 40 lavoratori il 2 gennaio potrebbero trovarsi senza lavoro (la cooperativa uscente termina la proroga il 31/12) e che, se la situazione resta tale nella stessa data, conti alla mano, molte persone facente parte della ‘disabilità’ e ‘dell’età evolutiva’ rischiano di trovarsi senza il personale addetto.

Non capisco per quale motivo non si riesca a fare un incontro per risolvere tale problematica tra tutte le parti in causa, trattandosi di un problema concreto che riguarda diverse fasce di cittadini – prosegue il delegato di Forza Italia -; per quelle che sono le mie ideologie e quelle di tutti i componenti di Forza Italia Fiumicino sono cose che vanno oltre i partiti e i sindacati. Probabilmente non tutti la pensiamo allo stesso modo e per qualcuno è meglio assicurarsi qualche voto in più per il futuro che salvaguardare la classe più debole ed i lavoratori.

Dato che siamo persone coerenti – conclude Parente – ribadiamo che nella situazione attuale, devono essere riassunte tutte le persone, come previsto dalla clausola sociale pubblicata su tutti e tre i bandi del sociale. Noi continuiamo ad essere al fianco dei lavoratori, come delle famiglie delle classi più fragili, e siamo pronti ad ogni iniziativa a loro tutela”