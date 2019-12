Masi: “Pronta interrogazione sulla deviazione del traffico laterale della Colombo”

Ostia – “In questi giorni tra Acilia e Ostia sulla laterale della via Cristoforo Colombo è apparsa la chiusura della strada e la conseguente deviazione del traffico, che di fatto conduce le macchine all’interno di Casal Palocco, rallentando di molto il percorso e creando notevoli disagi. Gli automobilisti hanno infatti già trovato percorsi alternativi di dubbia sicurezza”, si legge in una nota diffusa da Mariacristina Masi, consigliere di Fratelli d’Italia in X Municipio.

“Risulta – continua Masi – che il tratto sia interdetto per un albero pericolante: è pronta un’interrogazione che chiede tempi precisi di intervento e sollecita la risoluzione del problema data l’importanza della complanare nella viabilità del X Municipio. Si fa presente anche se sia opportuno segnalare meglio la chiusura della strada, che adesso si interrompe improvvisamente”, conclude.

(Il Faro online)