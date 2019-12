Moccia: “Pronta una class action contro Acqualatina”

Formia, Gaeta e Minturno – Dopo il disastro degli ultimi giorni, con l’acqua che usciva dai rubinetti di color marrone e dopo l’aumento delle bollette approvato dalla maggioranza dei sindaci dell’ato4, non si sono fatte attendere le rimostranze dei cittadini ormai stufi delle continue inadempienze del gestore Acqualatina.

Per dare voce a questo malessere generale, lo Studio Legale Lombardi di Cassino ha deciso di promuovere insieme a diversi cittadini del Golfo una “class action ” contro Acqualatina.

Come spiega l’avvocato Marco Moccia di Minturno, “si tratta dell’ unica misura per vedere garantiti i propri diritti e per far pagare ad Acqualatina tutte le sue inottemperanze e i danni che ha causato a tantissime famiglie in questi giorni di festa.

Delle giustificazioni del gestore siamo saturi – prosegue Moccia- questa situazione si protrae da anni, nonostante i numerosissimi reclami presentati dalle associazioni dei consumatori e dai cittadini, trasmissioni televisive e articoli di giornale, è ora che si faccia finalmente giustizia per ristabilire il principio fondamentale che l’acqua è un bene pubblico.”

