Simone Barlaam atleta paralimpico dell’anno: “Mi farò trovare pronto per Tokyo 2020”

Milano – Dopo sette titoli mondiali, cinque world record, ed un Collare d’Oro – massima onorificenza sportiva, nuovo di pacca, il giovane diciannovenne Simone Barlaam, studente del Politecnico di Milano, porta a casa anche il titolo come atleta paralimpico dell’anno 2019.

Una notte da Oscar, una notte nell’Olimpo dello Sport. I Gazzetta Sports Awards 2019, organizzati dal quotidiano Gazzetta dello Sport hanno incoronato i migliori atleti del panorama italiano.

E tra le stelle dello Sport luccica quello di Simone Barlaam, punta di diamante della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.

“La prossima stagione? Lo so bene che anno sarà il 2020 – dice il campione sul palco del Galà Awards – L’appuntamento è ghiotto e cercheremo di farci trovare pronti, chiaramente non parlo solo per me, ma di tutta la Squadra Azzurra. La Paralimpiade è l’appuntamento più ambito da tutti gli sportivi, per cui vi chiedo di non lasciarci soli e di fare il tifo per noi il prossimo anno a Tokyo”.

Il presidente della Finp Roberto Valori, il segretario generale Franco Riccobello ed il CT Riccardo Vernole orgogliosi e fieri di quanto accaduto ieri sera a Milano, si congratulano con Simone Barlaam per l’ennesimo, straordinario riconoscimento ricevuto.

(Il Faro on line)(fonte@finp.it)

(foto@Bizzi)