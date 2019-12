Trastevere Calcio, al Giulio Onesti amichevole di lusso con il Brescia

Roma – Altro che “Vacanze Romane “, come per Gregory Peck e Catherine Hepburn!

Il Brescia Calcio Brand & Giovani di mister Eugenio Corini e Mario Balotelli in questi giorni di festa è sì a Roma, però in ritiro calcistico, e lunedì 30 affronterà alle ore 14.30 in amichevole il Trastevere.

La partita verrà disputata presso il centro sportivo “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa (campo numero 10), e sarà aperta agli spettatori esclusivamente tramite accredito. Le due squadre si affronteranno preparando così i rispettivi ritorni di campionato fissati per il 5 gennaio del nuovo anno: Brescia – S.S. Lazio al “Rigamonti”, e Trastevere – U.S. Ladispoli al Trastevere Stadium.

L’Asd Trastevere Calcio ringrazia il Brescia Calcio per la collaborazione, e soprattutto per aver concesso al nostro staff l’opportunità di assistere alla preparazione tecnica di una squadra di Serie A. Una preziosa esperienza utile per la crescita della nostra squadra.

Dopo l’amichevole e i consueti auguri, seguirà un breve riposo per le due compagini che, in attesa della ripresa dei loro campionati, festeggeranno il nuovo anno nelle rispettive città. Dunque per il Trastevere, dopo l’amichevole di questa estate contro l’AS Roma, un nuovo prestigioso incontro contro un’altra squadra di Serie A.

Ricordiamo inoltre che ieri è ricorso l’anniversario della nascita ( 28-12-1905) di Fulvio Bernardini, il mitico e indimenticabile “Fuffo”, che allenò il Trastevere nella stagione 1946/47 nel campionato di Serie B.

(Il Faro on line)