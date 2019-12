Valiani: “Finanziamento per la pista ciclabile perso da Coletta, ennesima beffa per i cittadini di Latina”

Latina – E’ stato revocato al Comune di Latina il finanziamento regionale per la Pista Ciclabile tra Borgo Grappa e Rio Martino.

“Coletta ed Lbc che da un lato celebrano progetti in cui viene coinvolta la cooperativa in cui figura un loro consigliere comunale, dall’altro non perdono occasione per mostrarsi sordi a tutte le iniziative in cui non hanno un interesse politico diretto” – afferma in una nota stampa il Coordinatore della Lega di Latina Armando Valiani.

“In questo caso però l’interesse è quello della città, del litorale e dei borghi.

Perdere l’ennesimo finanziamento per il litorale significa mortificare ancor di più una città che in questi tre anni e mezzo ha subito la sciatteria e la trascuratezza di questa amministrazione.

Una città ferma dal punto di vista urbanistico, dello sviluppo e della crescita. Una città in cui i cassonetti sono stracolmi e la raccolta differenziata precipitata così come le classifiche di vivibilità.

Crediamo sia ora che questo sindaco e la sua maggioranza traggano le conseguenze del loro operato e chiedano scusa a quei cittadini che li avevano votati in buonafede confidando nella loro capacità.

Oggi Coletta e la sua squadra appaiono invece a tutti per quello che sono veramente: una giunta e un sindaco impreparati e incapaci di governare Latina e il suo territorio”.