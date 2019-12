X Municipio, la Lega: “Natale tra i rifiuti. E Capodanno?”

Ostia – Sacchi di rifiuti a terra che assediano cassonetti stracolmi e invadono i marciapiedi. Anche quest’anno Natale in emergenza per l’immondizia a Roma, soprattutto nella periferia.

A sollevare la questione, sofferta dai residenti soprattutto nell’entroterra ostiense, è Monica Picca, capogruppo della Lega nel X Municipio, affiancata dal consigliere Luca Mantuano. “Anche quest’anno siamo alle solite: nel X Municipio la raccolta dei rifiuti è andata a singhiozzo e addirittura, nelle zone di Ostia Antica, Bagnoletto, Dragona, Dragoncello, Sam Francesco, Acilia, Infernetto e Casal Bernocchi, dove addirittura non è stato neanche ritirato il materiale organico, la sera di Natale non c’era nessun mezzo Ama in circolazione, a differenza di quanto ci vorrebbe far credere quest’amministrazione. Per prevenire questa situazione, ormai vera e propria emergenza, e per evitare strade sommerse dai rifiuti, avevamo presentato una risoluzione che potesse ovviare a questo disagio, costituendo delle piazzole di raccolta che avrebbero consentito ai cittadini di conferire i rifiuti nonostante il ridotto numero di operatori presenti durante le festività. La maggioranza, però, l’ha rigettata, non curandosi dei disagi per i cittadini. Chiediamo loro: avremo un aggravamento della situazione durante i giorni di Capodanno? Continueranno ad essere chiusi anche per i restanti giorni festivi o ascolteranno un’opposizione che cerca di essere costruttiva e orientata al bene comune?”.