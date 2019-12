Scopri il Natale 2019 di Pupa Milano

Per festeggiare alla grande il Natale 2019 (leggi qui), Pupa Milano (leggi qui) ha creato gli iconici Cofanetti PUPA Whales, caratterizzati da un design nordico e da linee morbide che rappresentano la regina di tutti i mari: la balena.

La Pupa Whales (40,90 euro) è un cofanetto make-up per il trucco del viso, degli occhi e delle labbra, contenente infatti un correttore, un blush in crema, un illuminante in crema, degli ombretti compatti dalla texture morbida, un primer occhi, una matita occhi, dei rossetti brillanti ed un gloss lucido volumizzante.

La Pupa Whale 4 (32,50 euro) è un cofanetto grande per il trucco viso, occhi e labbra ed è disponibile in 4 varianti di colore.

La Pupa Whale 3 (21,90 euro) è un cofanetto di media grandezza per creare un trucco completo, ed è disponibile in 6 varianti di colore.

La Pupa Whale 2 (16,90 euro) è un cofanetto piccolo che consente di truccare solo gli occhi e le labbra, ed è disponibile in 6 varianti di tonalità.

Infine la Whale 1 (13,50 euro) è un cofanetto contenente solo i prodotti per le labbra, ed è disponibile in 4 varianti.

La Revolutionary Style

La Revolutionary Style è la nuova collezione Pupart 2020 (leggi qui) che ha come protagonisti i colori caldi del tramonto, i decori animalier, e le luci al neon. La Pupart M (26 euro) è una palette professionale dedicata al trucco degli occhi, della labbra e del viso, mettendo a disposizione correttori, blush, ombretti compatti, rossetti brillanti, opachi e gloss. E’ disponibile in 4 referenze colore: la n.001 Back to Red, la n.002 Naturally Sexy, la n.003 Good Vibes e la n.004 Glamour Artist.

La Pupart S (21,50 euro) è un cofanetto un pochino più piccolo del precedente, contente prodotti per il viso, gli occhi e le labbra, ed è disponibile nelle 4 varianti indicate precedentemente.

Gold Me!

La Gold Me celebra l’oro in tutte le sue sfumature con: la Gold Me! Palette (20,50 euro), contenente 7 ombretti dai finish opachi, satinati e metallici e dai colori oro e bronzo;

l’ All In One Eye Stylo (16,50 euro), che può essere utilizzato come ombretto, eyeliner e kajal e che è disponibile nella tonalità n.001 Black e n.002 Plum;

il Trio Frost Highlighter (21,50 euro) che è un illuminante viso ultra-scintillante nella tonalità n.001 Gold Fusion;

i Silky Lip Powder (16,50 euro) che sono dei rossetti in polvere libera dal finish opaco, disponibili nella tonalità n.001 Soft Red Powder e n.002 Cherry Powder;

ed il Liquid Metaliner (18 euro) che è un eyeliner cremoso dall’ effetto 3D per creare linee tridimensionali, e presente nell’ unica tonalità n.001 Metal Copper (leggi qui).

