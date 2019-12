A Latina torna la rassegna corale “Nataleincanto”

Latina – L’Associazione Musicale Incontrocanto di Ardea è lieta di presentare la IX edizione della rassegna corale Nataleincanto. Presente sul territorio dal 2008, l’Associazione nasce per trasmettere la passione per il canto e la coralità ad un gruppo di amatori, desiderosi di dare un contributo alla vita di comunità.

La rassegna, patrocinata dall’ A.R.C.L. (Associazione Regionale Cori del Lazio) e dal Comune di Ardea, sarà articolata in diversi concerti sul territorio laziale: il prossimo appuntamento sarà a Latina il 4 gennaio alle ore 19:30 nella Parrocchia San Francesco d’Assisi in via dei Cappuccini 36, ove si esibiranno unitamente al Coro Polifonico Incontrocanto, altri prestigiosi cori, come il coro A.N.A. Latina e il coro I Sincopatici. Uno spettacolo adatto a tutta la famiglia, con ingresso libero.

(Il Faro online)