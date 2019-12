Aggredisce la madre: a Terracina arrestato 22enne

Terracina – Aveva maltrattato la madre nella casa che condivideva con la donna. Ora, il 22enne originario di Terracina, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe offeso e aggredito la donna per futili motivi, causandone lesioni e danni psicologici. Non solo. Stando agli accertamenti, non sarebbe nuovo a gesti di questo tipo. Ora è nel carcere di Latina a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(Il Faro on line)