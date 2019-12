Previsioni Meteo Italia di San Silvestro

Si interrompe l’afflusso freddo balcanico e rimonta un robusto anticiclone che favorirà stabilità, prevalenza di bel tempo e temperature in aumento su tutta Italia.

ALTA PRESSIONE IN RINFORZO. Dopo l’irruzione fredda balcanica che nel weekend interessa l’Italia coinvolgendo soprattutto le regioni adriatiche e il Meridione, l’alta pressione tornerà ad espandersi dall’Europa occidentale verso est. Favorirà un ritorno a condizioni stabili su praticamente tutta Italia, anche se fino all’inizio della nuova settimana residui refoli nordorientali manterranno le ultime note di variabilità su parte del Sud e del medio Adriatico.

TEMPERATURE IN AUMENTO. Le temperature torneranno a risalire grazie all’afflusso di una massa d’aria molto mite di matrice afro-mediterranea e si riporteranno sopra le medie nei valori massimi sulle regioni settentrionali. Il 2020 si chiuderà con condizioni di caldo anche piuttosto anomalo sull’arco alpino occidentale, dove al di sopra degli strati di inversione termica si raggiungeranno temperature molto superiori alle medie del periodo.

CAPODANNO CON IL BEL TEMPO. Con queste premesse anche la giornata di capodanno e in generale l’inizio del 2020 saranno caratterizzati da stabilità atmosferica, bel tempo prevalente e temperature diurne sopra la media al Centro-Nord, pur con le dovute eccezioni provocate dalle marcate inversioni termiche notturne che interesseranno i fondovalle alpini. Da segnalare solo qualche innocuo annuvolamento sparso su Liguria, adriatiche e ioniche, oltre alle nebbie notturne sulla Val Padana. Per un cambiamento dovremo aspettare probabilmente i giorni intorno all’Epifania.

Meteo Capodanno 2020

Previsioni Meteo Lazio

Soleggiato, ma con gelate diffuse al mattino sulle zone interne riparate dal vento.

LUNEDI’: Afflusso di aria fredda in attenuazione sulle regioni tirreniche, a partire dalla Toscana e dall’Umbria settentrionale. La giornata si presenterà soleggiata al più offuscata dal passaggio di qualche velatura. Limitatamente alle aree di fondovalle potranno formarsi, per alcune ore, nebbie da irraggiamento, in dissolvimento durante il mattino. Temperature in ulteriore calo nei valori minimi, massime in rialzo di 1/2°C. Valori termici in generale aumento in montagna nella seconda parte della giornata. Venti moderati dai quadranti nordorientali, in graduale attenuazione, a partire dalla Toscana. Mari mossi o molto mossi a largo, calmi sotto costa.

Commento del previsore lazio

TEMPO INVERNALE SULLE TIRRENICHE, MA SOLEGGIATO, STABILITÀ AD OLTRANZA ANCHE AD INIZIO ANNO NUOVO, CON TEMPERATURE IN RIALZO

Affluisce aria fredda e secca sulle regioni centrali grazie alle correnti di Grecale che spirano dai Balcani. Nessuna eccezionalità, ma condizioni tipicamente invernali ci terranno compagnia ancora tra domenica e lunedì con gelate diffuse al mattino sulle valli e sulle pianure interne.

Tra San Silvestro e i primi giorni dell’anno nuovo un campo di alta pressione si riposizionerà tra la Francia e la Mitteleuropa favorendo il proseguimento della fase di tempo stabile sulle regioni tirreniche con temperature in aumento, più sensibile in montagna. In pianura e nelle valli interne l’inversione termica favorirà ancora freddo notturno e al primo mattino, mentre il clima diverrà gradevole nelle ore centrali della giornata con massime che si riporteranno mediamente sui 12-14°C in pianura e sui litorali.