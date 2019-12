Ostia – X Municipio – Il Direttivo del Comitato Ostia Antica Saline, abbellisce con un tocco di colore, posizionando due fioriere con ciclamini multicolor, l’ingresso del Borgo di Ostia Antica, in via Gesualdo, con il beneplacito ed il plauso dei residenti, che hanno dimostrato gradimento e aggregazione.

“Sono stati molti i residenti – afferma il Direttivo Comitato Ostia Antica Saline – che hanno proposto ai componenti del Direttivo presenti, di collaborare al mantenimento delle due fioriere (incivili permettendo).

Con la prospettiva di interesse dimostrata dai cittadini, il Comitato Ostia Antica Saline, si propone di rinvigorire la piantumazione con nuovi inserimenti, e posizionando nuove fioriere, sponsorizzate dai vivai che vorranno collaborare con il Comitato Ostia Antica Saline ad abbellire il Borgo e le aree verdi adiacenti.

Un anonimo ammiratore e fans del Comitato Ostia Antica Saline, ha voluto dedicare, molto ironicamente, al CdQ, una sonetto in vernacolo romanesco:

“Er Commitato de quartiere nostro”

Er Commitato de quartiere nostro, co Di Staso, Colangelo e Pieroni,

vedenno sempre zella dapertutto, stamatina, se rotto li cojoni.

E pe rimedio ha messo n’par de vasi, pieni de piante, co li ciclamini

colorati, ai pedi de la torre de nordeste, pe fajeli gode’ a li cittadini.

Hanno postato poi, n’sacco de foto, dell’intervento ir quale, paro, paro,

m’aricorda er proverbio che dice….”Ch’e’ come daje, r’zucchero ar somaro!!!”