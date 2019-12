L’associazione Crescere Insieme punta il dito contro l’Amministrazione: “Solo promesse, niente fatti. Speriamo nel 2020”

Fiumicino – “Siamo alla fine del 2019, un anno ancora una volta pieno di promesse che non si sono realizzate. SI chiude il bilancio, e Aranova resta al palo: speriamo che il 2020 sia finalmente l’anno delle risposte concrete”. Lo afferma in un comunicato Alessandro Cammino, presidente dell’Associazione Crescere Insieme.

“A proposito di Bilancio – prosegue – , dobbiamo amaramente registrare l’assenza del tanto sbandierato bilancio partecipato; l’ultima volta che si è visto qualcuno del Comune parlare di investimenti è stato 3 anni fa, per dire che erano pronti a partire i lavori per il serbatoio dell’acqua. Ad oggi non è iniziato nulla, parole al vento.

Negli anni non sono mai arrivate risposte alle domande poste dal territorio. Un esempio su tutti: Il parco giochi, l’unico parco giochi, che ci è stato tolto nel 2013, appena insediata l’Amministrazione Montino. Ad oggi è in completo abbandono e stato di degrado, nonostante è volte l’associazione Crescere Insieme abbia chiesto di riprenderlo in gestione per curarlo e offrirlo alla cittadinanza. Richieste sempre ignorate.

Vogliamo ricordare alcuni punti, non di interesse ‘ideologico’ ma di interesse territoriale indispensabili per la vivibilità del territorio, ancora non operativi? La messa in sicurezza stradale di Castiglione, la riqualificazione di via Crescini come seconda via di uscita ed entrata di Aranova, il parcheggio scuola primaria di Aranova, la messa in sicurezza e riqualificazione delle aree verdi, il campo polivalente sportivo per i giovani, le pensiline del trasporto pubblico e le fermate da mettere in sicurezza.

Insomma per giovani, sicurezza, piazza, sport c’è molto da fare. Ci auguriamo che il 2020 sia davvero l’anno della svolta, del dialogo e della concretezza. Coerentemente alle nostre azioni, un impegno lo possiamo assicurare: come associazione territoriale quale siamo, Crescere Insieme sarà sempre in prima linea a difesa e garanzia del territorio di Aranova e del Nord”.