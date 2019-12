Nettuno, Carandente (M5s): “Nessuna risposta sui fondi per il sociale”

Nettuno – “Oltre un mese fa – si legge in una nota diffusa da Luigi Carandente del Movimento Cinque Stelle di Nettuno – depositavo in Comune una richiesta di accesso agli atti in merito ai fondi relativi ai Piani di zona, ovvero fondi destinati al settore del sociale. Nell’accesso richiedevo, tra l’altro, l’ammontare del budget disponibile, i progetti in essere nonché le tabelle riepilogative. Informazioni necessarie sia per trasparenza sia per comprendere come tali fondi sarebbero stati spesi, con il dettaglio dei vari progetti”.

“L’accesso agli atti – prosegue Carandente – è il più importante strumento di trasparenza, di vigilanza e di controllo, funzioni attribuiteci per legge che un consigliere comunale, soprattutto d’opposizione, ha a disposizione. Non rispondere ad un lecito accesso comporta un fatto grave, una vera mancanza di rispetto non solo per il ruolo che si ricopre e per le funzioni che siamo chiamati a svolgere, ma soprattutto una inaccettabile inadempienza nei confronti dei cittadini che meritano trasparenza, meglio comprendendo come sia abbia intenzione di destinare i soldi della comunità”.

“Ho inoltrato la richiesta lo scorso 11 novembre e ad oggi, dopo oltre 48 giorni, ben oltre i termini stabiliti dalla legge, ancora non ho ricevuto risposta. Disatteso inoltre il sollecito che ho inviato lo scorso 15 dicembre. Per questi motivi oggi ho scritto al Prefetto e al Difensore Civico richiedendo che intervengano opportunamente affinché il sottoscritto e i cittadini che rappresento in Consiglio abbiano celere riscontro di quanto ho richiesto”, conclude Carandente.

(Il Faro online)