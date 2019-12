Pescatore di San Felice Circeo resta senza lavoro: razziate le sue reti

San Felice Circeo – In vista della nuova stagione, un pescatore di San Felice Circeo aveva deciso di fare un’investimento – quattromila euro-, acquistando delle nuove reti… Eppure, da sabato è senza lavoro.

Il motivo? Le sue reti, posizionate la sera prima, il mattino dopo non c’erano più, probabilmente tirate via da un peschereccio a strascico.

Il pescatore 45enne, subito dopo l’amara scoperta, ha denunciato l’accaduto alla Capitaneria di porto: venerdì sera, ha posizionato le sue reti – lunghe circa due metri – nello specchio acqueo antistante il porto, a 0,7 miglia dalla costa e a più di 30 metri di profondità, una zona, insomma, dove, stando alle norme di legge, la pesca a strascico non sarebbe consentita.

Ora, il pescatore avrebbe chiesto ai militari della Capitaneria di effettuare delle verifiche sulla blue box – sistema di localizzazione per i pescherecci a strascico locali -, quantomeno per escludere la sua tesi iniziale. Anche perché il 45enne non ha subito un danno economico strettamente collegato alla scomparsa delle reti, ma causato anche dal blocco della sua attività che questo fatto ha comportato.

Intanto, come da prassi, una copia della denuncia è stata inviata anche in Procura, mentre la Capitaneria sta effettuando tutti gli accertamenti del caso.

(Il Faro on line)