Santa Marinella, arriva il concerto per festeggiare il nuovo anno

Santa Marinella – Auguri in musica per festeggiare il nuovo anno nella Parrocchia di San Giuseppe di Santa Marinella. Quale miglior modo per scambiarsi gli auguri se non ascoltando immortali arie d’opera interpretate dai solisti dell’Associazione Il Melodramma diretta dal Maestro Roberto Magri? Domenica 5 gennaio, alle ore 16.00, infatti, i soprani Cinzia Barretta, Maria Rosaria Grablovitz e Patrizia Roberti, la mezzosoprano Marcella Foranna, i tenori Mauro Balsamo e Giuseppe Frignani, il baritono Simone Barretta ed il basso Mario Pochini sapranno emozionare con immortali arie d’opera di Bellini, Cilea, Donizetti, Mascagni, Puccini e Verdi. Pianista accompagnatrice Maestra Rosalba Lapresentazione.

Il programma completo del concerto, assolutamente imperdibile per tutti gli amanti della buona musica, è scaricabile dalla home page del sito (clicca qui).

(Il Faro online)