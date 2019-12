Tra gag e riflessioni: a Trivio lo spettacolo "Quel dono... A Natale"

Formia – Solo 50 giorni per preparare uno spettacolo, eppure, vincere la sfida contro il tempo, riuscendo a portare in scena la magia, la semplicità e a scatenare quelle risate di vero cuore.

È così che il giovane gruppo teatrale del Centro Socio Culturale Trivio, lo scorso 28 dicembre, nella cornice della scuola primaria del Borgo, ha conquistato il suo pubblico, portando in scena “Quel dono…A Natale”, con la regia di Gianluca Lombardi.

Gli attori, piccoli e grandi, supportati anche dal presidente del Centro Socio Culturale Trivio Luigi Saraniero, tra gag e risate hanno cercato, tramite un libero adattamento de “Il Dono di Natale” di Edoardo De Filippo – una commedia in un atto unico scritta nel 1932, basata sulla novella “The gift of the Magi” di O. Henry – di raccontare non solo il vero valore del Natale – in un’epoca come la nostra, sempre più commerciale -, ma anche, e soprattutto, il vero valore dei sentimenti e dei legami familiari, che, quando sono autentici e profondi, ci aiutano ad affrontare a testa alta anche la povertà economica.

Con un finale a sorpresa degno di nota, la compagnia invita il pubblico a riflettere: cosa sono, in fondo, i regali? Che valore hanno e che valore dovrebbe, invece, avere? E ancora: il nostro valore come persone è direttamente proporzionale a quanto spendiamo per chi amiamo? Una riflessione premiata dal pubblico, attraverso una pioggia scrosciante di applausi.

“Si tratta –sottolinea il regista Gianluca Lombardi- di poter riscoprire, attraverso il racconto di una esilarante vicenda familiare, uno dei simboli per eccellenza del Natale, il dono, inteso come regalo e presente ma anche come stare insieme, collaborare sostenersi ed amarsi”.

Per chi si fosse perso lo spettacolo, infine, sarà possibile recuperare: l’appuntamento è per sabato 4 gennaio 2020, alle ore 19:30, presso il Villaggio Don Bosco, nell’ambito di “Villaggio Natalizio 2019 donboscoformia.it.“.

(Il Faro on line)